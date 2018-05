Taburno: cadavere carbonizzato in un'auto IN AGGIORNAMENTO

Una persona carbonizzata è stata rinvenuta questa mattina in un'auto nella zona del Monte Taburno. Resta da stabilire se esista un presunto collegamento con la scomparsa, avvenuta l'altra sera, di un 26enne, di Montesarchio che si sarebbe allontanato a bordo di una Fiat Punto. Si tratta della persona 'avvisata' per la rapina messa a segno a Montesarchio lo scorso 10 aprile, in seguito alla quale un 83enne ha perso la vita (foto di repertorio generica e tratta dal web).

