Furto scuola: giovane in carcere, obbligo firma per gli altri Le decisioni per le quattro persone arrestate nella notte dai carabinieri

Uno è finito in carcere, per gli altri è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono le decisioni adottate dal giudice Fallarino, dopo la convalida dell'arresto, per i quattro giovani di Benevento fermati nella notte per il furto nella scuola primaria alla contrada Iannassi di San Nicola Manfredi (il Comune ha annunciato l'intenzione di costituirsi parte civile con l'avvocato Gerardo Giorgione).

La custodia cautelare nella casa circondariale di contrada Capidimonte, dalla quale era uscito due settimane fa, è scattata per Valentino Ficociello, 28 anni, mentre l'obbligo di firma è stato stabilito per Luigi Lepore, 23 anni, Giusy D'Aronzo, 26 anni, e Annamaria Romano, 27 anni.

Difesi dall'avvocato Antonio Leone, che ha chiesto il patteggiamento per Ficociello ed il rito abbreviato per gli altri – la direttissima proseguirà il 25 maggio -, i quattro giovani hanno respinto l'impianto accusatorio. Fondato, come è noto, sull'intervento dei militari del Nucleo radiomobile della Compagnia, che avevano sorpreso le due ragazze a bordo di una macchina e i due uomini nei pressi dell'istituto, ritrovando un computer ed una stampante trafugati all'interno dell'edificio, dove le 'attenzioni' erano state riservate anche al distributore di bevande e merendine. Di qui l'arresto ed il sequestro di un cacciavite rinvenuto nella macchina.

