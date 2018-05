Auto rubate, passamontagna e pistole rinvenuti dalla Polizia Recuperate una Lancia Y ed una Fiat Uno

Dovevano servire per compiere furti o peggio ancora forse delle rapine le due auto rinvenute dagli agenti della Volante in pieno centro storico a Benevento. Si tratta di una Lancia Y e di una Fit Uno, entrambe rubate durante il ponte del 1 maggio. All'interno delle auto i poliziotti hanno rinvenuto un paio di scarpe ed abbigliamento, non del proprietario, mentre a pochi metri, su di una tettoia sono stati rinvenuti due passamontagna ed altrettante pistole a salve. Al termine dei rilievi della Polizia Scientifica, le auto sono state restituite ai proprietari.