Esplosivo e 'ariete' in auto per colpo alle Poste: arrestati Gli agenti della Volante hanno fermato due persone di Foggia al Rione Libertà

Un pesante “ariete” artigianale, un piede di porco, una pala cava in ferro denominata “marmotta” imbottita di esplosivo e altri arnesi da scasso. Questo il materiale che sarebbe servito a due persone per mettere a segno un colpo ai danni dell'Ufficio postale di via Napoli, al Rione Libertà. Si tratta di un 48enne e un 39enne di Foggia, entrambi già noti alle forze dell'ordine, arrestati la scorsa notte dagli agenti della Volante. Le attrezzature sono state rinvenute all'interno di due auto, risultate rubate, a bordo delle quali viaggiavano i due indagati. Alla vista dei poliziotti i due hanno tentato la fuga ma sono stati raggiunti e bloccati.

Nel bagagliaio di una delle due auto, gli agenti ha ha rinvenuto un ariete artigianale solitamente utilizzato per la rottura di pareti murarie e porte blindate. Mentre, adagiato sul sedile anteriore - lato passeggero, gli agenti hanno trovato un utensile contenente materiale esplosivo ad alto potenziale, del tipo tritolo, con apposita miccia di accensione all’estremità.

Al termine dell'operazione per entrambi si sono aperte le porte del carcere di Capodimonte con le accuse di furto in concorso, porto abusivo di esplosivo e strumenti atti allo scasso.