Maltempo, Sannio flagellato: ancora grandine e allagamenti FOTO | Colpiti il Fortore e la zona di San Giorgio del Sannio

Non c'è tregua per il maltempo nel Sannio dove anche questo pomeriggio sono stati registrati allagamenti e ancora grandinate che hanno danneggiato le colture.

Un'altra giornata nera per gli agricoltori sanniti. Dopo la maxi grandinata che nei giorni scorsi aveva colpito le valli Telesina e Caudina, nel pomeriggio i chicchi di ghiaccio si sono abbattuti a San Bartolomeo in Galdo e in altri centri fortorini.

Danni per il foraggio e le piantagioni di grano ed altri cereali oltre che per vigneti ed uliveti.

Numerosi sono stati invece gli allagamenti registrati a San Giorgio del Sannio e nei paesi del Mediocalore e dell'Hinterland Beneventano. Una quindicina gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale che hanno dovuto far fronte alle numerose chiamate per gli interventi dopo il temporale di questo pomeriggio. A San Giorgio numerosi sono stati gli allagamenti e le abitazioni con infiltrazioni d'acqua dovute alla violenza del nubifragio. Per fortuna non si segnalano problemi ai residenti.

Strade e terreni allagati anche a Benevento. Automobilisti in difficoltà per transitare alla Rotonda dei Pentri per le solite e storiche maxi pozzanghere che si creano e che, con l'erba alta presente a ridosso degli svincoli, creano pericolo per gli automobilisti costretti, nel primo caso a guadare il 'fiume' d'acqua, nel secondo a imboccare la rotonda senza riuscire a vedere l'eventuale arrivo di altri veicoli.

Vento forte e pioggia che si sono abbattuti per circa un'ora su tutto il territorio e che hanno fatto temere il peggio anche per gli agricoltori beneventani. E intanto si moltiplicano gli appelli alle istituzioni si partiti, associazioni di categoria e cittadini affinchè venga riconosciuto lo stato di calamità per le grandinate dei giorni scorsi tra Sant'Agata, Castelvenere e altri paesi.

AL.Fa