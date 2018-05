Donna trovata senza vita nella sua abitazione Dramma a San Marco dei Cavoti. A far scattare l'allarme i familiari che si trovavano fuori città

Dramma nel primo pomeriggio a San Marco dei Cavoti per la morte di una 57enne trovata senza vita nella sua abitazione. A far scattare l’allarme sono stati alcuni familiari preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto con la congiunta.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che sono entrati all’interno dell’appartamento al secondo piano della casa attraverso una finestra. Dopo pochi istanti il drammatico ritrovamento. La donna era riversa sul pavimento in camera da letto. Per lei, purtroppo, non c’era più nulla da fare. Inutile l’intervento del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri che hanno effettuato il sopralluogo con il medico legale. Secondo una prima ipotesi a causare il decesso potrebbe essere stato un improvviso malore. Al termine degli accertamenti, la salma, su disposizione del magistrato è stata trasferita all’obitorio del Rummo.