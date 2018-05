Contromano sulla superstrada, paura lungo la Telesina La Polizia stradale riesce a bloccare il traffico e a fermare il conducente di una Fiat Uno

Momenti di paura lungo la statale Telesina e in particolare nel primo tratto a quattro corsie che da Benevento conduce allo svincolo di Campobasso per un'auto che ha imboccato la rampa di accesso e la 372 contromano nei pressi del chilometro 62. Fortunatamente una pattuglia della Polizia stradale di Benvento, diretta dal vicequestore Antonio Vetrone, ha notato la manovra del veicolo ed ha provveduto immediatamente bloccato il traffico che procedeva in direzione Benevento. Gli automobilisti bloccati lungo la carreggiata, dopo poco, hanno visto arrivare di fronte e contromano a tutta velocità sulla corsia di sorpasso.

Alla guida della Fiat Uno un 59enne di Morcone che stava viaggiando con a bordo due passeggere residenti nel casertano. L'auto è stata bloccata e l'automobilista multato.

Per fortuna l'episodio si è così risolto senza gravi conseguenze per i tanti automobilisti che nell'ultima settimana hanno percorso la Telesina. I poliziotti della Stradale dal 25 aprile scorso hanno controllato più di 70 veicoli e contestato una trentina di infrazioni al Codice della Strada.