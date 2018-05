Fucile rubato in un furgone: arrestato 29enne I carabinieri hanno fermato l'uomo mentre era alla guida di una Fiat Ducato

Ricettazione e detenzione e porto abusivo di armi l'accusa per un 29enne della provincia di Campobasso arrestato dai carabinieri della Stazione di Cusano Mutri, domiciliato a San Lorenzello, in provincia di Benevento. Durante un controllo i militari della Compagnia di Cerreto Sannita lo hanno trovato in possesso di un fucile da caccia, calibro 16 che, dopo gli accertamenti, risultato rubato l'arma è stata rinvenuta all'interno del furgone che l'uomo stava guidando. Dichiarato in arresto, al 29enne sono stati concessi i domiciliari.