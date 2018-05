Incendio in un palazzo: danni e paura per le famiglie | FOTO Le fiamme hanno interessato un sottotetto in via Navarra, a Capodimonte

Momenti di paura questa mattina per sei famiglie residenti in un palazzo di via Antonio Navarra, al quartiere Capodimonte, costrette ad abbandonare lo stabile Iacp a causa di un incendio che ha interessato il sottotetto. Sul posto due squadre di vigili del fuoco arrivate in pochi minuti dal vicino comando provinciale.

Secondo una prima ipotesi, le fiamme si sarebbero sviluppate sul pianerottolo dell'ultimo piano dello stabile. Il fuoco ed il fumo hanno poi interessato l'intero sottotetto all'interno del quale erano stati accatastati materiale di ogni sorta. A far scattare l'allarme sono stati i residenti allarmati per l'odore acre del fumo che ha invaso anche i piani inferiori, il vano scala e quello dedicato all'ascensore.

Concitazione e paura per i residenti presenti all'interno del palazzo e che sono stati invitati ad uscire all'esterno degli appartamenti e ad aspettare che i pompieri finissero le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'ultimo piano.

In via Navarra anche i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Benevento che hanno avviato le indagini con i vigili del fuoco per accertare cosa abbia scatenato l'incendio. In particolare resta da stabilire se le fiamme siano state appiccate da qualcuno in maniera dolosa o se si tratti di un incidente.

I residenti dello stabile al momento si trovano all'esterno e devono attendere la fine dei rilievi tecnici e del sopralluogo che dovrà stabilire se il calore scaturito dal rogo abbia provocato danni strutturali che potrebbe compromettere eventualmente la stabilità dell'edificio.

Al.Fa