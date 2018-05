Scontro frontale tra auto: muore una donna | FOTO Violento impatto tra una Nissan Micra ed una Mercedes: una persona deceduta, tre i feriti

Drammatico incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Morcone, teatro di uno scontro frontale tra una Nissan Micra ed un Mercedes Classe E. Ad avere la peggio è stata la donna alla guida della Nissan. tre le persone rimaste ferite nel tragico scontro avvenuto nei pressi del bivio per la località Cuffiano, lungo la Provinciale 71.

Secondo una prima ed ancora sommaria ricostruzione, la Nissan Micra con al volante una 55enne è entrata in collisione con la Mercedes Classe E a bordo della quale viaggiavano due persone. L'impatto violentissimo ha coinvolto, anche se non in maniera grave, anche una Opel il cui conducente ha per fortuna frenato in tempo. Un impatto terribile tra la berlina tedesca e l'utilitaria giapponese, quest'ultima ridotta ad un ammasso contorto di lamiere. A far scattare l'allarme sono stati gli automobilisti che si sono trovati di fronte il drammatico incidente. Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 e dell'Unità di rianimazione della Croce Rossa partiti da Benevento, i vigili del fuoco e i carabinieri. Una corsa contro il tempo quella delle ambulanze. Medici ed infermieri hanno provato a strappare alla morte la donna. Purtroppo, però, per lei non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Per operare, i soccorritori si sono dovuti fare spazio, con l'aiuto dei pompieri, tra i rottami della Micra.

Quelli successivi sono stati momenti di autentica concitazione. I soccorritori hanno trasferito nelle ambulanze le tre persone ferite, tra cui una bambina, che erano a bordo della Mercedes. I carabinieri hanno ovviamente bloccato totalmente la circolazione lungo la Provinciale per agevolare i soccorsi ed effettuare i rilievi del terribile scontro.

Al.Fa

