VIDEO | Nubifragio nel Sannio, strade allagate e disagi | FOTO Strada bloccata a Pantano e numerosi interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e smottamenti

Nubifragio questo pomeriggio a Benevento e in numerosi comuni della provincia. Il maltempo non accenna a lasciare il nostro territorio ed anche oggi un violento acquazzone sta mettendo a rischio automobilisti e cittadini delle zone più colpite. I marciapiedi e le strade del Centro di Benevento si sono trasformati in veri torrenti d'acqua. Disagi e pericolo per gli automobilisti della zona tra Benevento e Apice, lungo la strada Provinciale, la Vitulanese ed alla rotonda dei Pentri completamente allagata. Massima attenzione per il solito sottopasso a contrada Pantano dove il vallone è tracimato per l'ennesima volta provocando l'allagamento della strada. Un problema, questo, non risolto da quando l'alluvione aveva sconquassato i canali per lo scolo dell'acqua piovana che arriva dalla collina di San Vitale. Una situazione ormai arrivata a sfiorare il ridicolo visto che i residenti della zona, non hanno altre strade di fuga larga se non questa che ad ogni temporale diventa impraticabile. A causa della carreggiata ristretta dal ponte sulla ex linea ferroviaria che ha lascito poi lo spazio alla pista ciclabile, infatti, eventuali mezzi di soccorso di grandi dimensioni potrebbero transitare e raggiungere la zona di Pantano e del fiume Calore solo attraversando il sottopasso della Tangenziale Ovest. A due anni e sette mesi dalla devastante all'uvione del 2015, infatti, né Comune né la Provincia hanno effettuato i lavori per la costruzione di un valido scolo per convogliare l'acqua del vallone alla rete di canali esistenti.

Stesso problema 'storico' nel primo tratto di via Napoli, all'altezza degli ex Magazzini Santa Maria dove le auto hanno dovuto letteralmente guadare il tratto di strada a ridosso della rotonda.

Disagi ed allagamenti lungo numerose strade provinciali, Statali e comunali. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco intervenuti per gli allagamenti in via Nicola Sala, nella zona dell'Arco di Traiano, a San Giorgio del Sannio, San Nicola Manfredi e in numerosi altri centri.

Attenzione rivolta anche ai due fiumi che attraversano la città e che a causa della pioggia caduta nelle ultime ore potrebbero essere interessati da eventuali piene.

Al.Fa