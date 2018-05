Piove, aula del Tribunale allagata | FOTO L'udienza del giudice Pezza trasferita altrove

L'acqua continuava a venir giù da un'ampia crepa dell'intonaco del soffitto, quando l'aula del Tribunale è stata aperta. Doveva ospitare un'udienza del giudice Sergio Pezza, costretto però a trasferirsi altrove, e con lui tutti gli interessati, perché in quell'aula, la numero 3, era impossibile lavorare. "Inagibile", la definisce il cartello affisso sulla porta d'ingresso. Allagata gran parte del pavimento, sia nella zona riservata alle parti, sia in quella del pubblico. Colpa del violento acquazzone che si è abbattuto ieri pomeriggio su Benevento e non solo, e che ha riproposto con forza un problema non nuovo. Episodi simili si sono infatti già verificati in più occasioni, restituendo una situazione di difficoltà che neanche gli interventi realizzati sono riusciti a risolvere. Ecco perché, ogni volta che piove in maniera abbondante, compaiono le pozzanghere al primo piano, determinando una situazione di pericolo per quanti frequentano il palazzo di giustizia.

