Colpo dei ladri in un deposito di alimentari all'ingrosso Nel mirino un capannone industriale nella zona di Pezzapiana

Ladri in azione nella notte all'interno di un centro di distribuzione alimentare all'ingrosso nella zona industriale di Pezzapiana. Per entrare all'interno dei capannoni dove sono stoccati prodotti alimentari e per la fornitura a negozi e supermercati, i ladri hanno forzato ed aperto una porta. Nel mirino salumi ed altri prodotti sistemati sugli scaffali. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile che hanno effettuato il sopralluogo ed avviato le indagini.

AL.Fa