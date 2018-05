Pena residua, trasferito in carcere Provvedimento per un uomo di Telese Terme

Deve scontare una pena residua di una condanna definitiva ad un anno e mezzo per una serie di reati, tra i quali: estorsione e rapina con l’aggravante del metodo mafioso, commessi proprio nella zona tra il 2008 ed il 2009. Per questo motivo gli agenti del Commissariato di Telese Terme e della Squadra mobile hanno arrestato una persona di Telese Terme poi condotta in carcere.