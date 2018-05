Coca ed eroina a S. Modesto, un 31enne non più agli arresti Obbligo di firma per Cosimo Sferruzzi

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. E' quanto disposto dal gip Gelsomina Palmieri per Cosimo Sferruzzi (avvocato Antonio Leone), 31 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, che poco più di un mese fa era finito ai domiciliari per un'ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'aveva arrestato la Squadra mobile in piazza San Modesto, dove gli agenti – secondo la ricostruzione che avevano fatto dell'episodio - dopo aver assistito alla cessione di una dose di cocaina ed eroina, avevano fermato sia l'acquirente, sia Sferuzzi. sequestrando, oltre a quelle a disposizione del consumatore, altre sedici dosi di droga sistemate in un piccolo contenitore di plastica – di quelli che contengono le sorprese delle uova di cioccolato – che era stato nascosto nei giardinetti della zona.

Era invece accusato di aver violato la misura di prevenzione, ma è stato assolto dal giudice Andrea Loffredo, Stefano Pilla, di Benevento, anch'egli difeso dall'avvocato Antonio Leone.

