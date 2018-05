Armi e droga in un garage, arrestate tre persone Operazione della Squadra mobile in città

Droga e armi, tre persone di Benevento – Diego Fragnito, 33 anni, Giuseppe Fragnito,30 anni, e Maurizio Iuliano, 25 anni - sono state arrestate dalla Squadra mobile. Secondo una prima ricostruzione, Iuliano sarebbe stato trovato in possesso di 50 grammi di cocaina e 40 pezzi di eroina nascosti in una Fiat Punto fermata dagli agenti della Narcotici a contrada Epitaffio. Le sorprese maggiori sono però emerse nel corso della perquisizione di un giardino e di un garage in via D'Azeglio. Nel primo sono stati scovati 400 grammi di cocaina ed eroina, nel box, invece, 600 grammi di hashish, due pistole e un centinaio di proiettili, una Punto ed uno scooter, entrambi risultati rubati./p> Armi, munizioni, veicoli e 'roba' sono stati sequestrati, al pari di una somma di denaro -12mila euro- trovata in un bar di via Cocchia.

Condotti in Questura i tre indagati sono stati dichiarati in arresto. Per tutti il sostituto procuratore Maria Scamarcio ha disposto il trasferimento in carcere.

Sono impegnati nella difesa gli avvocati Antonio Leone e Gerardo Giorgione.

Esp