Dramma ad Apice, 49enne trovato senza vita Colleghi e conoscenti hanno fatto scattare l'allarme

Dramma ad Apice per la morte di un 49enne trovato senza vita nella sua abitazione da Vigili del fuoco e carabinieri. A far scattare l'allarme sarebbero stati alcuni colleghi della vittima, dipendente di un supermercato, preoccupati perchè non si era presentato a lavoro e non rispondeva alle loro chiamate.

Giunti sul posto i carabinieri della Stazione di Apice hanno richiesto l'intervento dei pompieri per aprire la porta ed entrare nell'appartamento. Una volta all'interno, i soccorritori hanno trovato il 49enne senza vita. Avviate le indagini, si cerca ora di capire le cause che hanno provocato il decesso. Al momento l'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un malore.

Al.Fa