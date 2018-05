Evasione fiscale e fatture false sequestro beni per società L'indagine della Procura eseguita dalla Finanza

Sequestro preventivo per depositi bancari, titoli finanziari, beni mobili ed immobili pari ad un valore di 593mila euro per due società a responsabilità limitata, che operano nel settore del trasporto di merci e nei confronti dei legali rappresentanti.

L'operazione della Finanza è scattata nelle ultime ore. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Benevento, sezione del riesame, a seguito di accoglimento dell’appello del pubblico ministero avverso il rigetto del Gip presso il Tribunale della richiesta cautelare reale. Nel mirino delle fiamme gialle e della Procura sannita, dopo una verifica fiscale avviata nell’anno 2017, dichiarazioni fraudolente mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti nei confronti degli amministratori, di diritto e di fatto, delle imprese controllate, in particolare nei confronti di una persona ritenuto “dominus” delle due società e di un'altra persona ritenuta il prestanome della società risultata “cartiera”.

Dalle indagini, coordinate dal Procuratore aggiunto Giovanni Conzo e dal sostituto procuratore Patrizia Filomena Rosa, è emersa l'esistenza di fittizi rapporti commerciali tra le due società, mediante l’emissione ed utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, che hanno consentito alla società effettivamente operante la deduzione di costi per oltre 850mila euro.

Il sequestro ha riguardato numerose auto e veicoli commerciali, conti correnti e disponibilità bancarie.