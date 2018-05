Preleva soldi con il bancoposta di una persona deceduta Denunce e segnalazioni dei carabinieri

Otto denunce, tre segnalazioni per il consumo di stupefacenti e sette proposte per il foglio di via nel bilancio dei controlli dei carabinieri del Comando provinciale. Le denunce hanno riguardato persone di Buonalbergo (nella sua auto sono stati rinvenuti due bastoni), San Nicola Manfredi (violazioni delle prescrizioni legate all'obbligo di dimora), San Giorgio del Sannio (ubriaca, dava fastidio ai passanti, a Benevento) , Montesarchio (furto di energia elettrica), Foglianise (avevano installato in casa misuratori del consumo di acqua irregolari), San Martino Valle Caudina (dopo un incidente, è risultata positiva agli stupefacenti).

Senz'altro particolare la vicenda nella quale è stato chiamato in causa, a San Leucio del Sannio, un giovane domiciliato in provincia di Caserta, al quale è stata contestata la ricettazione. Avrebbe infatti eseguito tre prelievi di denaro con una carta bancoposta sottratta ad una persona deceduta.

Segnalati alla prefettura, per l'uso di droga, tre giovani di Buonalbergo e Limatola ai quali sono stati sequestrati complessivamente, poco più di 3 grammi di hashish, e due automobilisti sorpresi alla guida di macchine senza assicurazione. Due napoletani, un casertano e quattro sanniti, tutti già noti alle forze dell'ordine, sono infine stati proposti per il figlio di via.