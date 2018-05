Operato nella notte l'unico superstite del tragico incidente Gravi le condizioni del 34enne alla guida dell'auto nella quale viaggiavano i genitori della sposa

Restano gravi le condizioni del 34ennne rimasto ferito ieri nel tragico incidente stradale nel quale sono morti i genitori di 72 e 65 anni. Tutti stavano andando al matrimonio della figlia delle vittime.

Il giovane in serata è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. I medici sono dovuti intervenire per ridurre l'importante emorragia alla testa. Ora si spera che le sue condizioni possano migliorare. Una speranza che si infrange con il dolore e lo strazio degli sposi e di tutti i familiari che ieri seguivano o procedevano la carovana di auto che dalla chiesa di Montefalcone dove raggiungere il ristorante per il banchetto nuziale.

Le salme dei genitori della sposa, dopo i rilievi ed il sopralluogo del medico legale, su disposizione della Procura sono state trasferite all'obitorio del Rummo per gli ulteriori esami di medicina legale.

Ancora sotto choc ed increduli per l'accaduto i tre volontari dell'associazione di Protezione civile di Benevento coinvolti nello scontro mentre erano all'interno del furgone con il quale stavano raggiungendo un campo di addestramento.

Sull'accaduto sono ora in corso le indagini dei carabinieri della Stazione di Pesco Sannita della Compagnia di Benevento che ieri per oltre due ore hanno raccolto testimonianze ed effettuato i rilievi che dovranno restituire l'esatta dinamica del drammatico incidente che ha scosso l'intero Sannio. Dolore ed incredulità anche a Montefalcone di Valfortore dove la famiglia viveva.

Un dramma che non si è fermato solo al Sannio ma anche Roma dove gli sposi si sarebbero trasferiti dopo il matrimonio.

Ora si attende l'autorizzazione per i funerali della coppia, che arriverà dopo la probabile autopsia che il magistrato potrà disporre e si continua a sperare che le condizioni del 34enne migliorino.

Al.Fa