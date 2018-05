Furto, 31enne non più agli arresti domiciliari Obbligo di dimora per Giuseppe Lepore

Dagli arresti domiciliari all'obbligo di dimora. Lo ha deciso il giudice Andrea Loffredo per Giuseppe Lepore (avvocato Antonio Leone), un 31enne di Benevento che era stato colpito da un'ordinanza di custodia cautelare adottata dal gip Gelsomina Palmieri in un'indagine per furto.