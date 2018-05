Alimenti scaduti e conservati male: denuncia e sequestro Blitz dei carabinieri del Gruppo Forestale in un ristorante di San Nicola Manfredi

I carabinieri della Stazione forestale di San Giogio del Sannio hanno effettuato una serie di controlli all'interno di una ditta di ristorazione di San Nicola Manfredi. Gli accertamenti sono stati effettuati anche con la collaborazione dell'Asl ed hanno fatto emergere numerose situazione di criticità per quanto riguarda la conservazione degli alimenti. In particolare, gli specialisti hanno accertato gravi carenze sia in merito alla tracciabilità che alla corretta conservazione ed all’igiene delle derrate alimentari detenute.

Ispettori dell'Asl e militari della Forestale hanno rinvenuto su alcuni scaffali e in due congelatori , sistemati nel deposito del ristorante “derrate alimentari riportanti una data di scadenza superata anche da anni ed in pessimo stato di conservazione. All’interno dei predetti congelatori, non a tenuta e con eccessiva presenza di brina, erano depositati alimenti mal conservati, prodotti confezionati e non, per una quantità totale di oltre un quintale tra i quali anche derrate che richiedono necessariamente la consumazione allo stato fresco, come ad esempio latticini, pasta fresca, pasta sfoglia, pan di spagna ed altro. Il tutto tra pezzature di carne suina, avicola ed ovi - caprina stoccata in maniera promiscua in buste di plastica o alla rinfusa. Inoltre, sempre allo stato congelato ed in pessime condizioni di conservazione, frammisti ad altri alimenti sono stati rinvenuti anche ottanta chilogrammi di carne di cinghiale di cui non si è potuta accertare la provenienza. Al termine dell'accertamento per il titolare è scattata la denuncia mentre i prodotti sono stati sequestrati. Il Gruppo Carabinieri Forestale di Benevento effettuerà ulteriori indagini ed ispezioni nella filiera agroalimentare per garantire una maggiore e costante tutela del consumatore.