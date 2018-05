Rapina e morte di un anziano, un arresto e perquisizioni FOTO | Blitz in Valle Caudina. Fermato un 49enne

Una persona arrestata e una serie di perquisizioni, anche a Roccabascerana. Sono i numeri del blitz condotto questa mattina dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di Paolo Spitaletta (avvocato Marcello Giulianini), un 49enne di Tocco Caudio, già noto alle forze dell'ordine, colpito dal provvedimento restrittivo chiesto dal sostituto procuratore Assunta Tillo, e adottato dal gip Maria Ilaria Romano, sulla rapina compiuta lo scorso 10 aprile nell'abitazione di Montesarchio, della quale avevano fatto le spese un 83enne ed una 85enne.

Un colpo che aveva fruttato un bottino di poche centinaia di euro, ma che a distanza di due settimane era sfociato nella morte di Giovanni Parente, che, colpito al volto con.un.pugno, era finito prima contro un.muro, battendo la testa, poi sul pavimento, durante l'irruzione compiuta da due banditi armati di pistola. Per Spitaletta le ipotesi di reato di concorso in rapina e omicidio preterintenzionale (la morte del pensionato come conseguenza delle botte subite) e porto abusivo di armi.

Si tratta di una vicenda drammatica che potrebbe essere collegata a quella, agghiacciante, del rinvenimento, lo scorso 4 maggio, sul Monte Taburno, di un'auto con all'interno un corpo carbonizzato. In attesa della conferma, l'ipotesi più accreditata è che si tratti di Valentino Improta, 26 anni, di Montesarchio, sparito il 2 maggio. Due giorni prima del ritrovamento dell'auto, intestata alla madre, e dell'udienza alla quale era stato invitato, per consentirgli di nominare un consulente, in vista dell'autopsia dell'anziano. Il giovane aveva infatti ricevuto un avviso di garanzia.

Questa mattina in Valle Caudina si è alzato in volo anche un elicottero dell'Arma che ha sorvolato la Valle Caudina ed ha supportato le operazioni dei carabinieri dall'alto.

I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11,30 presso gli uffici della Procura della Repubblica di Benevento.

IN AGGIORNAMENTO

Esp