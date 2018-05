Processo 'Tabula rasa 2', nessuna misura più per un 35enne Revocato l'obbligo di firma per Italo Di Pietro, a giudizio con altri tre imputati

Revocato dal Tribunale, dinanzi al qual è in corso il processo, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria al quale era sottoposto Italo Di Pietro (avvocato Antonio Leone), 35 anni, di Benevento, una delle quattro persone tirate in ballo da un'indagine della Dda e dei carabinieri. 'Tabula rasa 2' il nome in codice dato all'operazione che nel gennaio del 2015 era stata scandita da quattro arresti. Nel mirino degli inquirenti una estorsione, aggravata dal metodo camorristico, ai danni del titolare di un pub-pizzeria di Ceppaloni.

Esp