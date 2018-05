Tragico scontro sulla Fortorina, domani i funerali dei coniugi Bandiere a mezz'asta, scuole chiuse anticipatamente e lutto cittadino nel centro fortorino

Via libera dalla Procura ai funerali di Antonio Rocco Mansueto, 72 anni e della moglie Giuseppa Ricchiuto, 65 anni tragicamente morti in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di sabato mentre, nell'auto guidata, secondo una prima ricostruzione dal figlio, stavano andando al ricevimento nuziale della figlia che si era sposata pochi minuti prima nella chiesa di Montefalcone di Valfortore.

Nelle ultime ore il sostituto procuratore Miriam Lapalorcia, che ha coordinato le indagini dei carabinieri, ha rilasciato il nullaosta per i funerali che si svolgeranno domani alle 16 presso il Santuario del Carmine di Montefalcone.

Il Comune fortorino ha proclamato il lutto cittadino in concomitanza con le esequie ed ha disposto l'esposizione delle bandiere a mezz'asta presso il Comune e la chiusura anticipata delle scuole di ogni ordine e grado alle 13,15.

Intanto Leonardo, l'altro figlio della coppia, che si trovava alla guida della Renault Clio, resta in prognosi riservata nel reparto di neurorianimazione dell'ospedale Rummo dove nelle scorse ore è stato operato per ridurre l'emorragia celebrale.

Come si ricorderà la tragedie era avvenuta lungo la Fortorina, (ez Statale 2012), nel territorio di Pesco Sannita. L'auto guidata dal giovane, per cause ancora in corso di accertamento era finita prima contro un pilone del fornice della galleria, poi contro il furgone sul quale viaggiavano i volontari della protezione civile di Benevento che si stavano recando nel Fortore per un'esercitazione. Un dramma che ha coinvolto l'intera comunità di Montefalcone e tutto il Sannio. Una giornata che doveva essere di festa per la famiglia Mansueto ma che invece si è trasformata in un incubo che ha segnato tantissime persone che si trovavano nelle auto per raggiungere il ristornate dove si sarebbe dovuto svolgere il ricevimento.

Alessandro Fallarino