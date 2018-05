Obbligo di dimora, ma da Apollosa a Benevento E' la misura per Giuseppe Mucci, arrestato sei giorni fa per droga

E' sottoposto all'obbligo di dimora, non più ad Apollosa, ma a Benevento. L'ha deciso il gip Gelsomina Palmieri, su richiesta della difesa, per Giuseppe Mucci (avvocato Nino Del Piero), 50 anni, già noto alle forze dell'ordine, che sei giorni fa era finito ai domiciliari dopo essere stato arrestato dai carabinieri della Compagnia, con l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine dell'udienza di convalida, l'uomo era però tornato in libertà con l'obbligo di dimora ad Apollosa, ora sostituito con quello nel capoluogo.

Esp