Via Rivellini, due incendi in 2 ore nello stesso appartamento Doppio intervento nella notte dei vigili del fuoco

Due incendi nello stesso appartamento a distanza di un paio d'ore. E' accaduto nella notte in via Rivellini, il primo allarme è scattato intorno alle 3. Quando il fuoco è divampato nell'abitazione di una persona che vive da sola. I pompieri del comando provinciale sono intervenuti ed hanno domato le fiamme, riportando alla normalità la situazione. Certo non immaginavano, quando sono andati via, che sarebbero stati costretti ad accorrere di nuovo in quella casa. Erano le 5.30 quando è giunta una ulteriore richiesta di aiuto. Il lavoro, in questo caso, è durato più a lungo perchè il rogo era più vasto di quello spento in precedenza. Nessun problema per l'uomo, avviate le indagini per stabilire cosa abbia innescato i due incendi.

Esp