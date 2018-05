Migrante ferito, il 24enne gambiano: mi sono solo difeso Sottoposto a fermo per tentato omicidio, il giovane è comparso dinanzi al Gip

Ha sostenuto di essersi solo difeso da quell'uomo che, a suo dire, impugnava un coltello, e che lui aveva ferito al collo utilizzando un coccio di bottiglia. Una circostanza, la presunta presenza di un'arma in possesso della vittima, che sarebbe stata notata da più persone ma non riferita alla polizia.

E' stata questa la versione dei fatti, del tutto opposta a quella tratteggiata degli inquirenti anche sulla scorta delle testimonianze raccolte, fornita al gip Flavio Cusani dal 24enne gambiano sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per tentato omicidio di un 46enne di nazionalità senegalese, ricoverato all'ospedale Rummo in prognosi riservata.

L'episodio risale al tardo pomeriggio di domenica: l'indagato, assistito dall'avvocato Umberto Diffidenti, lo ha ricostruito con l'aiuto di un interprete, facendo riferimento a due distinte colluttazioni. La prima si sarebbe verificata all'interno di un centro di accoglienza per richiedenti asilo di Telese Terme, quando lui sarebbe intervenuto per calmare gli animi in un diverbio scoppiato tra unospite ed il 46enne; l'altra, invece, nel cortile della struttura. E' qui che il 24enne aveva colpito il cittadino straniero nel tentativo, ha ribadito, di difendersi. Era stato immediato l'avvio dell'attività investigativa degli agenti del Commissariato di Telese Terme, che avevano poi trasferito il giovane in carcere.

Questa mattina, nella casa circondariale di contrada Capodimonte, è comparso dinanzi al giudice, per un'udienza nel corso della quale la difesa ha chiesto la non convalida del provvedimento e il ritorno in libertà del 24enne. Nelle prossime ore la decisione del Gip su una vicenda che segue quella registrata a marzo, allorchè due immigrati erano finiti in ospedale dopo essersi accoltellati durante una lite. Uno 'scontro' costato conseguenze più gravi ad uno dei protagonisti.

Esp