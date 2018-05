Astensione della Camera penale, niente udienze il 6 giugno Adesione alla protesta decisa per il caso di un avvocato napoletano

Nuova astensione della Camera penale di Benevento per il prossimo 6 giugno. La protesta, che interesserà il distretto di Napoli, è stata decisa non in relazione a problematiche locali ma per richiamare l'attenzione, oltre che sulle “plurime disfunzioni e criticità che affliggono il Tribunale di Napoli nord”, sull'importanza e la delicatezza della funzione difensiva. Un'esigenza nata dopo l'episodio denunciato da una collega napoletana, e sul quale la Camera penale di Napoli nord ha proclamato il blocco delle attività, appunto, per il 6 giugno.

Nel mirino della professionista è finito il contenuto di un'annotazione redatta dalla polizia giudiziaria in occasione di un riconoscimento; un atto istruttorio, svolto in carcere, nel corso del quale all'avvocato sarebbero state addebitate presunte pressioni sulla parte offesa. Un'accusa categoricamente esclusa, e rispedita al mittente, dall'interessata, che ha definito il modus operandi “un vero pericolo per la libertà della difesa”.