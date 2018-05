"Evasione Iva", annullato sequestro beni di un imprenditore La decisione del Riesame per il titolo di una impresa edile

Annullato dal Riesame il sequestro preventivo dei beni, per un valore di 553.594 euro, operato dalla guardia di finanza, meno di un mese fa, a carico di Nicola Romano, di Benevento, e della società a responsabilità limitata, impegnata nel settore dell'edilizia, di cui è legale rappresentante.

Il Tribunale (Pezza- Polito e Loffredo) ha infatti accolto il ricorso dell'avvocato Luigi Giuliano contro il provvedimento adottato dal gip Gelsomina Palmieri su richiesta del sostituto procuratore Patrizia Filomena Rosa. Nel mirino degli inquirenti era finita la presunta omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte.

In particolare, non sarebbe stato dichiarato al fisco per l'anno d’imposta 2011 un ammontare complessivo pari a 2.767.972 euro, a cui corrisponde un'Iva dovuta di 553.594 euro. Di qui il decreto di sequestro, per equivalente, di depositi bancari, titoli finanziari, beni mobili ed immobili, fino alla concorrenza del tributo ritenuto evaso. Un quadro, quello disegnato dall'accusa, al quale la difesa ha opposto le proprie argomentazioni, con l'obiettivo di dimostrare la correttezza dell'imprenditore. Ora, come detto, la decisione del Riesame, che ha annullato il sequestro.

Esp