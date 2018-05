Droga e armi, denunce e sequestri Operazione dei carabinieri in Valle Caudina

Droga ed armi sequestrate nelle ultime ore in Valle Caudina dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio che hanno effettuato una serie di controlli in alcuni centri. In particolare, i militari della Stazione di Cautano, a Tocco Caudio hanno rinvenuto e sequestrato 10 grammi di marijuana e denunciato un 40enne. Stessa sorte per un 56enne di Arpaia trovato in possesso di 13 grammi di marijuana. A Tocco Caudio, invece, i carabinieri di San Leucio del Sannio hanno rinvenuto una vecchia pistola a tamburo illegalmente detenuta da una donna che è stata denunciata.