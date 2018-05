Sequestrati 50 chili di pesce in arrivo dalla Puglia Bloccato dalla finanza, in via Bachelet, un mezzo

Hanno sequestrato i prodotti ittici – cinquanta chili di pesce -e il mezzo che li trasportava. Sottraendoli, così, al mercato, ed evitando possibili rischi per acquirenti e consumatori. Erano a bordo di una moto-frigorifero che i militari del Nucleo di polizia economica finanziaria hanno bloccato in via Bachelet, la strada che dal quartiere Mellusi conduce agli svincoli del raccordo.

Proveniva dalla Puglia, secondo le fiamme gialle non aveva l'impianto di refrigerazione indispensabile quando il carico è di un certo tipo. In più cassette era sistemato il pesce destinato alla vendita, che l'Asl, intervenuta sul posto, ha ritenuto conservato in cattive condizioni. Di qui, come detto, il sequestro della merce e del mezzo, e la segnalazione del conducente.

