Furto scuola: imputato patteggia, gli altri la tinteggeranno Processo per quattro giovani. Il Comune di San Nicola Manfredi parte civile

Uno degli imputati ha patteggiato, per gli altri il processo proseguirà invece il 6 luglio, quando sarà decisa la loro messa alla prova, che sfocerà in alcuni interventi riparatori (tinteggiatura delle aule e pulizia di alcune aiuole) proposti dal Comune di San Nicola Manfredi, parte civile con l'avvocato Gerardo Giorgione. Si è chiusa così, oggi, la direttissima dinanzi al giudice Fallarino per le quattro persone di Benevento arrestate dai carabinieri agli inizi di maggio per il furto nella scuola primaria alla contrada Iannassi di San Nicola Manfredi.

Ha patteggiato la pena di 1 anno e 2 mesi Valentino Ficociello (avvocato Daniele Cella), 28 anni, che ha ottenuto i domiciliari, situazione diversa per Giusy D'Aronzo (avvocato Cella), 26 anni, Luigi Lepore, 23 anni, e Annamaria Romano, 27 anni, entrambi difesi dall'avvocato Antonio Leone, tutti sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. E' la misura disposta tre settimane fa al termine dell'udienza di convalida dell'arresto, allorchè il giudice aveva invece ordinato la custodia in carcere per Ficociello, che dalla casa circondariale di contrada Capodimonte era uscito due settimane prima.

In quella occasione i quattro giovani avevano respinto le accuse, contestate dopo l'intervento notturno compiuto dai militari del Nucleo radiomobile della Compagnia di Benevento, che avevano sorpreso le due ragazze a bordo di una macchina e i due uomini nei pressi della scuola finita nel mirinoTutti erano stat, ritrovando un computer ed una stampante trafugati all'interno dell'edificio, dove le 'attenzioni' erano state riservate anche al distributore di bevande e merendine. Tutti erano stati trattenuti nelle camere di sicurezza del comando provinciale dell'Arma, poi la mattina successiva erano comparsi in Tribunale.

