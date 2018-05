Condannato per tentata estorsione e rapina, arrestato 55enne Deve scontare circa 2 anni. Avevano cellulari rubati, denunciate dalla Mobile due persone

Deve scontare circa due anni il 55enne di Montesarchio arrestato dalla Squadra mobile. Rintracciato nella sua abitazione di Pannarno, l'uomo è stato trasferito in carcere perchè condannato per tentata estorsione e rapina. La stessa Squadra mobile ha inoltre denunciato per ricettazione due persone che avevano acquistato altrettanti cellulari rubati in città.