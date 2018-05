Travolto dalla motozappa, grave un giovane Gambe travolte delle zappette del piccolo mezzo agricolo

E’ ricoverato in prognosi riservata al Rummo l’uomo che questo pomeriggio è rimasto ferito alle gambe dopo essere stato travolto dalle zappette rotanti del piccolo mezzo agricolo. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio nella zona di Faicchio. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, di circa 35 anni, mentre stava coltivando un suo terreno, è finito con le gambe sotto il rotore della motozappa. Scattato l’allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 misericordia e dell’Unità di rianimazione della Croce Rossa 118. Il malcapitato è stato trasferito a bordo del mezzo attrezzato per le gravi emergenze sanitarie e trasportato all’ospedale Rummo dove i medici lo hanno ricoverato in prognosi riservata.

Al.Fa