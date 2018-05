Tenta il suicidio, donna salvata dai carabinieri 40enne di Airola stava per lanciarsi da un ponte: i militari l'hanno bloccata giusto in tempo

Momenti di paura ieri sera per una donna che ha tentato di togliersi la vita ma che, fortunatamente, è stata salvata dai militari della Compagnia di Montesarchio. L'allarme è scattato al 112 quando una persona ha segnalato che una 40enne di Airola si era allontanata con la sua auto dopo aver manifestato intenzioni suicide. Diramata la nota di ricerca a tutte le forze dell'ordine, dopo alcuni interminabili minuti i carabinieri della Stazione di San Leucio hanno individuato l'auto alla località Tufariello di Apollosa. Il veicolo era parcheggiato a margine della carreggiata all’altezza del passaggio a livello ferroviario della tratta Benevento – Napoli via Valle Caudina. A quel punto i militari hanno avviato le ricerche e dopo circa 200 metri di cammino hanno trovato la donna in procinto di lanciarsi da un ponte.

Quando si è accorta della presenza dei militari la donna, in preda ad uno stato di agitazione, ha intimato loro di non avvicinarsi. Ne è nata una delicata mediazione con la 40enne che si era già sporta dal ponte e si reggeva con le mani alla rete che la separava dal vuoto. All'improvviso, però, i carabinieri hanno capito che si stava lanciando e l'hanno afferrata e riportata al sicuro.

Sul posto sono poi intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito la 40enne al Rummo dove è stata riabbracciata dai familiari che nel frattempo erano accorsi in ospedale e che hanno ringraziato i militari per l'intervento tempestivo.