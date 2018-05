Falsi operai percepiscono indennità disoccupazione: denunciati Operazione dei carabinieri del Nucleo presso l'Ispettorato del lavoro e dell'Inail

Trentacinque persone denunciate, tra i quali anche un imprenditore edile, per aver percepito indennità di disoccupazione non spettanti e maturate, false posizioni contributive ed assistenziali per un importo di circa 80mila euro.

Questo il bilancio di un'operazione del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Benevento in collaborazione con l'Inps. I militari hanno scoperto una serie di rapporti fittizi di lavoro ed un omesso versamento contributivo per circa 140mila euro ed evasione fiscale da parte di una società.

Durante le ispezioni sono state anche denunciate altre 4 persone per violazione della normativa antinfortunistica e sono stati identificati 3 lavoratori “in nero”, su 10 regolarmente assunti.