"Molestie ad una ragazza", assolto: il fatto non sussiste La sentenza del Tribunale per un 58enne

Era accusato di aver molestato sessualmente una ragazza, ma è stato assolto perchè il fatto non sussiste, in linea con le richieste dello stesso pm Flavia Felaco e degli avvocati Salvatore Frattolillo e Pasqualino, difensori dell'imputato. E' la sentenza pronunciata questa mattina dal Tribunale di Benevento per Salvatore Luongo, un 58enne di Bonito, in provincia di Avellino, chiamato in causa dalle indagini avviate dai carabinieri dopo la denuncia presentata da una 20enne della provincia di Napoli.

L'episodio, ambientato a Mirabella Eclano, risaliva al 18 maggio del 2015. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la giovane aveva chiesto dove fosse la fermata del bus per Grottaminarda e, dopo aver ricevuto l'informazione che le serviva, si era allontanata. Lui, però, l'aveva raggiunta. E, dopo averle rivolto qualche apprezzamento, le aveva palpeggiato il seno. Infine, era andato via a bordo di un'auto. Condotte che Luongo ha sempre respinto, ma che nel settembre del 2016 non gli avevano evitato il rinvio a giudizio stabilito dal gup Roberto Melone. A seguire, il dibattimento e, questa mattina, la discussione e la decisione del collegio giudicante: assolto perchè il fatto non sussiste.

Esp