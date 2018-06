Droga: fermato in auto lungo l'Appia ed arrestato dalla Mobile Ai domiciliari un 55enne, fermato con 130 grammi di eroina

Lo hanno arrestato dopo averlo sorpreso con oltre 100 grammi di eroina. Quelli costati l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Giorgio Di Pietro, 55 anni, di Benevento. L' ha fermato in serata la Squadra mobile: secondo una prima ricostruzione, era a bordo di un'auto bloccata dagl agenti nei pressi di Arpaia.

La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire e sequestrare più di 130 grammi di eroina. L'uomo è sttao dapprima condotto in Questura, quindi riaccompagnato a casa, in stato di arresto, su disposizione del sostituto procuratore Maria Gabriella Di Lauro. Ha nominato come difensore l'avvocato Gerardo Giorgione.

Esp