Scontro auto – moto: grave un giovane Incidente tra Buonalbergo e Casalbore

E' ricoverato in prognosi riservata al Rummo di Benevento il motociclista che ieri sera è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto lungo la Statale 90 bis al confine tra i territori sannita ed irpino. L'impatto nei pressi del bivio per Casalbore. Ad avere la peggio è stato il giovane in sella alla moto, sbalzato sull'asfalto. Ferito anche il conducente dell'auto che è stato invece trasferito all'ospedale di Ariano Irpino.