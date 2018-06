Sorpresi in un'azienda a S. Salvatore, arrestati due rumeni Bloccati dagli agenti del Commissariato di Telese Terme

Tentato furto e ricettazione: sono le ipotesi di reato per le quali gli agenti del Commissariato di Telese Terme hanno arrestato due rumeni, già noti alle forze dell'ordine. Tutto è iniziato nella zona industriale di San Salvatore Telesino, dove i poliziotti hanno notato un Fiat Ducato, che poi risulterà essere stato rubato, dinanzi ad una azienda. Aveva il motore acceso e i fari spenti, a bordo uno degli stranieri, subito bloccato.

Stessa sorte, nonostante un tentativo di fuga, per l'altro, che, cappellino ed indumenti scuri, stava frugando tra macchinari ed attrezzature presenti nel piazzale della ditta. Rinvenuti e sequestrati due giravite, una mini torcia a led, un tubolare tondo in ferro cavo di 40 cm di lunghezza. Dichiarati in arresto, i due rumeni sono stati condotti in carcere.