Infastidisce i passanti e aggredisce i carabinieri: arrestato Fermato giovane nigeriano in pieno centro

Momenti di concitazione nella tarda serata di eri lungo Corso Garibaldi e traverse limitrofe del centro storico per un giovane nigeriano che, evidentemente in preda ai fumi dell'alcol, infastidiva i passanti ed ha aggredito un militare. Si tratta di un 29enne fermato poi dai carabinieri ed arrestato. Dopo le numerose segnalazioni arrivate al 112, una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Benevento lo ha rintracciato nella zona tra piazza Santa Sofia e piazzetta Vari. Alla vista dei ,militari il 29enne ha dato in escandescenza ed ha colpito con una bottiglia al polso e all’avambraccio. Bloccato, il giovane è stato dichiarato in arresto con le accuse di ubriachezza molesta, lesioni personali, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione del magistrato il nigeriano è stato trasferito ai domiciliari presso la struttura di accoglienza che lo ospita.