Accusati di falso, assolti due agenti della polizia stradale L'imputazione risaliva al dicembre 2013

Erano imputati di falso ideologico commesso da un pubblico ufficiale in atti pubblici, ma sono stati assolti perchè il fatto non costituisce reato. Lo ha deciso questo pomeriggio il giudice Francesca Telaro nel processo a carico dell’ispettore capo Angelo Bocchino (avvocato Domenico Russo) e dell’assistente capo Rosario Tammaro (avvocato Vincenzo Fiume), chiamati in causa per un episodio che risaliva al 23 dicembre del 2013. In forza alla sottosezione di Grottaminarda della polizia stradale, componevano la pattuglia che quel giorno era impegnata lungo l'autostrada nel turno da mezzanotte alle 7.

Secondo la Procura, nel compilare la relazione di servizio, avrebbero attestato – falsamente, a detta dell'accusa – posizioni diverse della pattuglia nella fascia oraria 01.00-06.00, pur avendo invece sostato in un unico posto dalle 01.55 alle 06.12. Di qui l'addebito a loro carico, al quale la difesa ha opposto una consulenza -per attestare il margine di errore del sistema di gps in dotazione alla polizia- e la testimonianza di due colleghi che hanno confermato le prassi utilizzate nella redazione dei fogli di servizio e quelle degli appostamenti nel tratto dell'A16 in questione. Oggi la conclusione del processo e l'assoluzione dei due agenti.

Esp