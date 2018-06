Stalking, il Riesame ordina un divieto di avvicinamento No del Gip alla misura proposta dalla Procura di Benevento per un uomo di Savignano Irpino

Il Gip del Tribunale di Benevento aveva detto no, ma il Riesame è stato di tutt'altro avviso e, accogliendo l'appello del Pm, ha disposto il divieto di avvicinamento per un uomo di Savignano Irpino, indagato per stalking, violenza privata e lesioni ai danni di un familiare. La misura è stata eseguita dai carabinieri della Stazione di Savignano, che avevano condotto l'attività investigativa.