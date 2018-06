Tentato furto in un cantiere, liberi i due giovani telesini Obbligo di firma per Vincenzo De Rosa e Salvatore Barbetta

Rimessi in libertà con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria – è la misura proposta dal pm Marilia Capitanio – le due persone di Telese finite agli arresti domiciliari, dopo essere state fermate dalla polizia, al pari di un minore (denunciato), per tentato furto in un cantiere edile nella cittadina termale.

La decisione è stata adottata dal gip Flavio Cusani per Vincenzo De Rosa, 34 anni, e Salvatore Barbetta, 25 anni, al termine dell'udienza di convalida, nel corso della quale i due indagati, difesi dall'avvocato Massimiliano De Matteo, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

