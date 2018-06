Vìola i domiciliari, arrestato un 42enne Antonio Barone non era in casa, bloccato dalla Volante

E' finito ai domiciliari, la misura alla quale era già sottoposto, e che è accusato di aver violato, Antonio Barone, il 42enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, arrestato dalla Volante. L'uomo non era nella sua casa, dove invece si sarebbe dovuto trovare, quando gli agenti hanno proceduto ad un controllo. E' rientrato dopo una decina di minuti, utilizzando il retro dell'abitazione, ma ha trovato i poliziotti ad attenderlo. Condotto in questura, è stato dichiarato in arresto e, su disposizione della Procura, sottoposto, come detto, ai domiciliari. E' difeso dagli avvocati Antonio Leone e Fabio Russo.