Bomba su vano motore di auto: intimidazione a padre e figlio E' giallo sul rinvenimento dell'ordigno lasciato su una Renault

Resta tutta da decifrare l'intimidazione registrata la scorsa notte ai danni di padre e figlio, rispettivamente di 47 e 25 anni, di Moiano, finiti nel mirino di qualcuno che ha lasciato sulla loro auto un ordigno non innescato.

È accaduto in via dei Papi, dove le 'attenzioni' dei malviventi si sono soffermate sulla Renault Megane di proprietà del 47enne, muratore, ma in uso anche al figlio. È stato proprio quest'ultimo ad accorgersi della bomba lasciata in bella vista tra il vano motore ed il parabrezza. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montesarchio che hanno ascoltato i due malcapitati ed avviato le indagini. Successivamente, a Moiano si è reso necessario l'intervento degli artificieri di Napoli che hanno prelevato l'ordigno che poi è stato fatto esplodere in una zona sicura.

Al.Fa