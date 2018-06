Estorsione alla madre, assolto: incapace di intendere e volere La sentenza del Tribunale per Luigi Meoli, di Pannarano

Era accusato di estorsione ai danni della madre, ma è stato assolto perchè totalmente incapace di intendere e volere al momento del fatto. E' la sentenza pronunciata dal Tribunale di Benevento, in linea con la richiesta anche del pm Maria Gabriella Di Lauro, per Luigi Meoli (avvocati Fabio Russo e Antonella Tornusciolo), 24 anni, di Pannarano, al quale l'imputazione era stata contestata per un episodio accaduto nel 2014. Questa mattina la conclusione del processo, scandita da una perizia psichiatrica, disposta dal Tribunale, sul giovane, attualmente ospite di una Rems.

