Del Basso De Caro: rammarico per coinvolgimento di mia moglie Una nota del parlamentare: "Cala il sipario su una vicenda risalente nel tempo"

“Cala, dunque e definitivamente, il sipario su una vicenda molto risalente nel tempo ma cionondimeno fortemente enfatizzata dai mezzi di informazione”, commenta Umberto Del Basso De Caro dopo l'archiviazione dell'inchiesta nella quale era stato tirato in ballo con la moglie Ida Ferraro e Rita Cardone.

“Ringrazio, in modo tutt'altro che formale, la Magistratura inquirente ed il Gip per la obiettività e la serenità con le quali hanno valutato il fascicolo processuale, arricchito dalle produzioni documentali prodotte dalla difesa e dagli interrogatori”, scrive in una nota.

“Le motivazioni esplicitate dalla procedente Procura ricostruiscono in modo straordinariamente fedele i fatti ed il contesto. Le conclusioni di diritto, ineccepibili, sono frutto di attenta valutazione anche dei contributi che gli indagati hanno offerto. Resta, profondo, il rammarico per l'eco mediatica e per l'ingiusto coinvolgimento di persone, come mia moglie, vittime di vessazioni e, paradossalmente, costrette a difendersi”, prosegue il parlamentare.

“Chi, come me, conosce le asperità della battaglia politica mette nel conto anche questo. Ma chi, del tutto estraneo alla politica, è aduso solo a compiere con correttezza ed onore il proprio lavoro, ne resta irrimediabilmente segnato – conclude -. Mi auguro che questa vicenda, alla quale la Magistratura ha posto la parole fine, rappresenti un esempio per come, in futuro, evitare iniqui coinvolgimenti di persone perbene. Sarebbe questo un segnale di cambiamento. Oltre che di civiltà”.