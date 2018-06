Incendio in un box: danni e paura Vigili del fuoco in azione all'interno di un garage

Momenti di paura questo pomeriggio a Paduli per l'incendio di un garage che ha danneggiato anche un appartamento soprastante. L'allarme è scattato intorno alle 17,30 quando i residenti hanno notato il fumo fuoriuscire dal box. Sul posto sono accorse due squadre di vigili del fuoco e i carabinieri. I pompieri hanno spento il rogo e messo in sicurezza lo stabile. Danni ingenti sia alla struttura che alle attrezzature e mezzi, per lo più ciclomotori, sistemati all'interno del deposito.

Non è escluso che a provocare l'incendio sia stato un problema all'impianto elettrico. (foto di repertorio)